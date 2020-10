The Voice Kids : Jenifer positive au coronavirus, elle prend une décision pour la finale

La grande finale de The Voice Kids aura lieu ce samedi 10 octobre. Mais elle aura une saveur toute particulière. En effet, il y a encore huit talents en lice. Dans l'équipe de Jenifer, on retrouve Sara et Lissandro. Patrick Fiori défendra coûte que coûte Ema et Rebecca, Soprano sera à fond derrière Rania et Enzo et le petit nouveau de la bande Kendji Girac tentera de faire gagner un de ses talents à savoir Naomi ou Abdellah.

Mais cette grande finale aura une saveur on ne peut plus particulière, surtout pour Sara et Lissandro. En effet, Jenifer, récemment marié à Ambroise vient de poster une nouvelle photo sur son compte Twitter, et elle n'apporte pas une bonne nouvelle.

Une finale à distance

"Bonjour à tous. Hier en arrivant sur le plateau de The Voice Kids, je ne me sentais pas très bien. Du coup, je me suis isolée dans ma loge préférant faire les coachings de mes talents en vision pour éviter tout contact. Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes. Mais je ne lâche pas Lissandro et Sara. Ils seront soutenus par l'équipe et les autres coachs. Je continuerai à distance à les suivre, et demain j'interviendrai de la maison aussi, afin de les accompagner pour cette grande finale !".



Jenifer qui a fait part de son nouveau projet loin de la musique conclut ensuite : "Faites attention, protégez-vous, protégez les autres et ensemble on va gagner contre ce virus. Je vous aime, Jen". La chanteuse a immédiatement pu compter sur le soutien de ses fans qui ont été nombreux à commenter "bon courage Jen", "Je pense fort à toi ! Prends soin de toi. Donne-nous de tes nouvelles très vite".

Par J.F.