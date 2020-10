The Voice Kids : Julien Doré super coach de la finale

Samedi soir, les jeunes talents de "The Voice Kids" s’affronteront lors de la grande finale. Qui remportera l’édition 2020 ? L’an dernier, en interprétant "SOS d’un terrien en détresse" de Daniel Balavoine, Soan s’était hissé en haut du podium. Le petit protégé d’Amel Bent est alors devenu le premier garçon de l’histoire de "The Voice Kids" en France à gagner la compétition. Cette année, tout va se jouer entre huit talents : Rania et Enzo avec Soprano, Ema et Rebecca avec Patrick Fiori, Sara et Lissandro avec Jenifer et pour finir, Noami et Abdellah avec Kendji Girac.

"Une soirée de dingue"

Pour cette grande soirée, les quatre coachs de "The Voice Kids" seront accompagnés d’un super coach, dont TF1 vient de révéler l’identité dans un communiqué ! Il s’agit de Julien Doré, qui s’est fait connaître du grand public en participant, lui aussi, à un télé-crochet. En effet, le chanteur a remporté la cinquième saison de "La Nouvelle Star", en 2007. Le temps d’un soir, Julien Doré va prendre place sur son propre fauteuil rouge et accompagner les huit derniers talents jusqu’au bout de l’aventure. "Samedi soir en direct sur TF1, j’ai la chance d’être super coach pour la grande finale de ‘The Voice Kids’. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à samedi", s’est-il réjoui sur son compte Instagram. Julien Doré assistera également aux répétitions. L’occasion de donner d’ultimes conseils aux talents. Enfin, Julien Doré montera sur scène pour interpréter une chanson avec eux. Sur son compte Twitter, Nikos Aliagas a promis à ses abonnés "une soirée de dingue".

Par Matilde A.