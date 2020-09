The Voice Kids : Kendji Girac bizuté ? Soprano se confie

La nouvelle saison de The Voice Kids commence sur les chapeaux de roues. Cette année, Patrick Fiori, Jenifer, Soprano et Kendji Girac composent le jury. À cette occasion, Soprano a donné une longue interview à Télé-Loisirs sur l'arrivée de l'ancien gagnant de The Voice. "Kendji il a un atout dans the Voice Kids que ni Jenifer, ni Patrick Fiori, ni moi, n'avons. Il a connu la même position que tous ces Kids. Dès qu’il prend la parole, on peut le voir dans ses yeux, il se remémore ce qu’il a vécu quelques années auparavant. Ça l’a aidé à s’acclimater très rapidement à l’ambiance" explique-t-il.

"On l’a un peu chahuté et bousculé"

Une arrivée qui ne s'est pas fait en douceur pour Kendji Girac qui a déjà refusé deux fois de participer en tant que jury. En effet, il a légèrement été bizuté par ses collègues, mais rien de bien méchant comme l'affirme Soprano : "C'est vrai, on lui a fait des petites misères (rires). On n'allait pas le laisser tranquille quand même. On l’a un peu chahuté et bousculé. Ce qui était marrant avec Kendji, c’est qu’il était entouré de parents donc il était un peu déstabilisé des fois quand on parlait entre nous. On voyait qu’il était perdu et on a joué avec ça. On s’est régalé avec lui, il s’est extrêmement bien intégré à la bande."

Le chanteur a ensuite eu un mot concernant le niveau élevé de cette année : "À chaque début de saison, on se dit que le niveau ne pourra pas monter par rapport à la précédente... Et à chaque fois, on se fait avoir. On se demande ce que cette génération a mangé, quels produits ont leur a mis dans le biberon. On est à chaque fois choqués. L’équipe de casting d’ITV fait un travail incroyable en nous proposant des voix incroyables."

Par J.F.