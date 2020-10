The Voice Kids : Rebecca gagne la saison 7

Benjamine de la saison 7 de The Voice Kids, Rebecca a remporté l'édition 2020 ce samedi 10 octobre. En finale avec Ema, Abdellah, Naomi, Lissandro, Sara, Rania et Enzo, la jeune chanteuse a séduit les téléspectateurs par sa voix et a récolté 46,2% des votes. Une belle victoire pour Rebecca qui a chanté au cours de la soirée avec son coach Patrick Fiori sur "Chanson sur ma drôle de vie" de Véronique Sanson, après avoir ému le jury avec son interprétation de "Sois tranquille" d'Emmanuel Moire. Née dans une famille de musiciens, Rebecca qui avait toujours chanté avec son violon, a pour la première fois fait entendre sa voix sans son instrument qu'elle pratique depuis l'âge de quatre ans.

Une troisième victoire pour Patrick Fiori

En finale avec ses talents Rebecca et Ema, Patrick Fiori remporte ainsi sa troisième victoire après Jane Constance lors de la saison 2 et Angelina lors de la saison 4. Pour sa première participation en tant que coach à The Voice Kids, Kendji Girac a été le soutien de Naomi et Abdellah, tandis que Soprano a accompagné Rania et Enzo. Sara et Lissandro ont eux été soutenu à distance par Jenifer, absente du plateau après avoir été testée positive au Covid-19. "Je ne lâche pas Lissandro et Sara. Ils seront soutenus par l’équipe et les autres coachs", avait écrit la coach sur Instagram. Interrogée par Patrick Fiori juste après sa victoire, Rebecca a confié : "Je me sens très joyeuse, et je suis super heureuse". Sur ce que l'aventure lui a apporté, la jeune chanteuse a ajouté avec le sourire : "J'ai appris qu'il faut travailler pour réussir". Et le résultat est bien là !

Par Marie Merlet