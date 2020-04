The Voice : la nouvelle règle des KO choque les internautes

La saison 9 de The Voice continue sur TF1 malgré l’épidémie de coronavirus. Pour cela, la chaîne et la société de production ont dû revoir la durée des émissions déjà enregistrées. Ainsi, l’épreuve des KO, celle qui qualifie les talents pour les phases finales en direct depuis le Palais des Sports ne sont déroulent pas sur deux soirées mais sur quatre. Et pour débuter, ce sont les talents de Marc Lavoine qui se sont affrontés. Chacun a chanté une chanson de son choix. L’émotion était au rendez-vous et le choix s’est avéré très dur pour l'interprète de la mythique chanson "Elle a les yeux revolver". Au dernier moment, il a dû éliminer Louise. Un choix qui ne passe pas pour les internautes qui décrient la nouvelle règle du télé-crochet.

Les internautes furieux sur Twitter

Cette saison, lorsque les coachs buzzent pour un candidat, il est qualifié pour l’épreuve des directs. Oui mais, chaque juré ne peut envoyer que 3 participants au Palais des Sports et le vol de talent n’existe plus. C’est donc Louise qui fait les frais ce cette nouveauté. En fin d’émission, Marc Lavoine avait choisi 4 candidats. Il a dû faire un choix difficile. Si la jeune chanteuse ne lui en tient pas rigueur, "ça m’a boostée pour avancer, j’avais envie de composer, de me libérer l’esprit" confie-t-elle à Télé Loisirs, les internautes sont furieux.

Et s’ils sont tristes de l’élimination de Louise, ils en veulent à cette fameuse règle et la trouve cruelle. On peut lire sur Twitter : "C’est trop injuste de choisir avant d’avoir écouté tous les candidats (…) Cette règle est injuste", "cette règle est débile", "Donc les autres sont choisis et maintenant peuvent se faire virer, n’importe quoi comme règle", "Mais la règle est encore pire j’en reviens pas c’est encore plus injuste", "C’est quoi cette règle pourrie c’est un faux espoir que tu fais au candidat"

C'est quoi cette règle pourrie c'est un faux espoir que tu fais au candidat c'est dégueulasse ! #TheVoice — Jujudu29 (@MissAppledu29) April 4, 2020

Mais la règle est encore pire j’en reviens pas c’est encore plus injuste #TheVoice — elle (@merylelle) April 4, 2020

Pauvre Louise elle pensait être choisie puis finalement elle est éliminée. C'est quoi cette nouvelle règle ! Mais maintena2on saura pour les prochains KO, et les candidats aussi sûrement !! #TheVoice — Beranger Julia (@Julia_Beranger) April 4, 2020

Les candidats qui passent en dernier ont pas de chance...cette règle est debile #TheVoice — Hadia (@HadiaAbdullah5) April 4, 2020

Par Valentine V.