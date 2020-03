The Voice : le geste fort d’un ancien candidat pour lutter contre le coronavirus

Des hôpitaux saturés, une pénurie de masque, des soignants épuisés… L’épidémie de coronavirus qui sévit dans notre pays met à mal le système de santé français. Pour pallier à cette crise sanitaire d’un nouveau genre, tous les moyens sont bons. Quitte à faire revenir à l’hôpital des soignants retraités, étudiants ou qui ont changé de métier. Ainsi, le médecin Michel Cymes annonçait dans C à vous le 25 mars qu’il rejoignait les hôpitaux de l’AP-HP en tant qu’infirmier. Une décision qu’a également pris Charlie Boisseau. Ancien candidat de The Voice, le jeune homme, infirmier de formation, a repris le chemin des établissements de santé. Une nouvelle qu’il a annoncée sur Instagram mercredi 25 mars, photo à l’appui. Sur le cliché, les internautes le découvrent avec une blouse et un masque dans une salle de soin. "En cette période de crise, je suis où je dois être. J’ai troqué ma guitare contre la blouse", écrit le musicien en légende.

Charlie Boisseau infirmier de formation

Une pause dans sa carrière de chanteur saluée par ses nombreux fans. Charlie Boisseau avait participé à la troisième saison de The Voice. Ses performances lui avaient permis de participer à la comédie musicale "La Légende du roi Arthur". Il interprétait le rôle de Lancelot. En 2017, il sortait son premier album "Acte I". "Aujourd’hui, je chante mes propres chansons, c’est ce que j’attendais et je suis totalement comblé. Je suis toujours accompagné de mon guitariste Léandre donc je ne suis pas tout à fait seul", expliquait-il au site JusMusic.fr à l’époque. Avant de redevenir infirmier – le temps de lutter contre la pandémie de coronavirus – Charlie Boisseau était en pleine production de son second album.

Par Non Stop People TV