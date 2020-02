The Voice : les candidats payés, le montant dévoilé (exclu vidéo)

"The Voice", c’est l'une des émissions phares de TF1. Chaque année des milliers de candidats de France, d’outre-mer et de l’étranger tentent leur chance. Une poignée d’entre eux passe les auditions à l’aveugle et seulement une quinzaine peut accéder aux lives. Si certains voient leur rêve prendre fin rapidement, tous les candidats peuvent en tout cas se réjouir d’être payés. Invitée de "L’instant de Luxe", Leona Winter a révélé combien les candidats touchaient. "Ça paye assez bien. […] Cela dépend de jusqu’où l'on va", indique le transformiste dans un premier temps. "Il y a un cachet : entre 300 et 500 euros par soirée, les répétitions sont payées", révèle l’artiste. Une belle somme qu’avaient déjà évoquée les anciens candidats de la saison 2018 Del Estal et Xam Hurricane sur radio Voltage. "C’est le tarif minimum syndical. On est payés pour les répets, ce qui est assez rare dans la musique il faut le signaler et pour les primes, ça fait à peu près 500 euros par semaine", indiquaient-ils. De jolies sommes, mais bien loin des chiffres astronomiques avancés par plusieurs médias concernant le salaire des coaches.

Les participants très bien payés

Rémy Solé alias Leona Winter s’est fait connaître en 2019 comme premier candidat drag queen de "The Voice". L’artiste avait rejoint l’équipe de Jenifer et avait pu accéder aux demi-finales. De cette incroyable aventure, le jeune homme de 24 ans qui participe à la nouvelle saison des "Anges de la télé-réalité" garde un excellent souvenir. "Dans 'The Voice', ce qui m’avait manqué, c’est cet esprit de communauté. C’était une très belle compétition, j’avais appris beaucoup de choses artistiquement parlant sur moi-même. Mais il me manquait ce côté découverte des autres", a déclaré Leona Winter à nos confrères de Purepeople début février.

Par Ambre L