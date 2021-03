The Voice : Les précautions de la production après l'exclusion de The Vivi

S'il a fait sensation lors des auditions à l'aveugle de The Voice, The Vivi a vu son aventure s'arrêter brutalement. A cause d’anciens tweets islamophobes et homophobes datant de 2017, le candidat a été évincé de la compétition. En pleine polémique, le jeune homme a présenté ses excuses et regretté ses messages choquants. "En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d’un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser", a-t-il écrit sur Instagram. Après l'exclusion de Mennel en 2018 pour d'anciens tweets sur les attentats de Nice, cette nouvelle éviction a poussé la production à prendre davantage de précautions.

"On nous a demandé de checker nos réseaux sociaux"

Pour éviter que d'anciennes publications sur les réseaux sociaux ne nuisent aux talents, la production a demandé aux candidats de les contrôler, comme l'a dévoilé Jim Bauer, membre de l'équipe Marc Lavoine, dans l'émission "Buzz TV" ce jeudi 25 mars. "On a tous regardé si on n’avait pas un peu trop balancé ce qu’on pensait pendant une campagne politique, et s’il n’y avait pas des conneries publiées à seize piges. J’ai supprimé par précaution des choses où je donnais trop mon avis, même s’il n’y avait rien de choquant. Je n’avais pas envie que ce qui était privé devienne public", a assuré le chanteur, fils d'Axel Bauer et de Nathalie Cardone.

Par Marie Merlet