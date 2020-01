The Voice : Maëlle, Lilian Renaud... que deviennent les anciens gagnants ?

Pendant les fêtes de fin d'année, TF1 a dévoilé la bande-annonce très futuriste de la nouvelle saison de "The Voice". Ainsi, les téléspectateurs ont pu découvrir que de nouveaux coachs allaient prendre place dans les incontournables fauteuils rouges de la compétition. Exit Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc. La production a choisi de les remplacer par Lara Fabian, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent.

Dans un entretien qu'elle a accordé à MYTF1, celle qui officie aussi dans le jury de "The Voice Kids" s'est confiée sur cette édition 2020. "Il y a du très haut niveau ! Je suis très heureuse, car cette saison est explosive", a-t-elle confié. Et les autres membres du jury, qu'en pense-t-elle ? "Je me suis sentie très vite à l'aise et dès le premier fou rire, nous sommes partis sur de très bonnes bases (...) Je nous ai tout de suite trouvés complémentaires".

Un concert à Montréal pour Kendji Girac

Le coup d'envoi de cette neuvième et nouvelle saison de "The Voice" aura lieu samedi 18 janvier 2020, en prime-time sur TF1. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir ce nouveau cru, avec des talents tous désireux de remporter le titre de plus belle voix de France. Pour attiser la curiosité des fans du programme, la chaîne a dévoilé les images d'une première audition bouleversante.

Lancé en 2012 sur TF1, le programme "The Voice" a déjà révélé de nombreux talents. Mais que deviennent les anciens vainqueurs du télé-crochet ? Si Stéphan Rizon (saison 1) a refait parler de lui en 2017 pour sa participation au spectacle musical "Saturday Night Fever", Yoann Freejay (saison 2) a récemment confié sur sa page Instagram qu'il chantait dans le métro. Quant à Kendji Girac, le chanteur continue de cartonner dans les charts. Il sera d'ailleurs sur la scène de l'Olympia à Montréal le 5 mars 2020. Qu'en est-il de Lilian Renaud (saison 4), Slimane (saison 5), Lisandro Cuxi (saison 6), Maëlle (saison 7) et Whitney (saison 8) ? Pour le découvrir, retrouvez notre diaporama disponible ci-dessus.

Par Clara P