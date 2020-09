The Voice : Mika et Zazie bientôt de retour pour une saison anniversaire

Bonne nouvelle pour les fans de The Voice. Selon le Parisien, deux coachs emblématiques de The Voice devraient faire leur retour dans l’émission emblématique de TF1. Ainsi, Mika et Zazie auraient accepté de revenir dans le programme pour une saison anniversaire qui célébrera les dix ans de The Voice. Pour l’occasion, le programme réunira quatre jurés très appréciés par le public. Mais si Zazie et Mika auraient déjà donné leur accord, les noms des deux autres élus n’ont pas encore été révélés. TF1 compterait diffuser cette édition spéciale au deuxième semestre 2021, alors que la saison 10 va bientôt être diffusée avec comme nouveau venu dans l’équipe Vianney.

Une saison anniversaire spéciale

Présent de la troisième à la huitième saison de The Voice, Mika avait pris la décision de faire une pause pour assurer la promotion et la tournée de son cinquième album. Toutefois, le chanteur n’avait jamais caché son envie de revenir : "Comme vous le savez je travaille sur la sortie de mon nouvel album que j'aime tant et sur une longue tournée où j'espère vous croiser au cours des prochaines semaines. Impossible donc d'occuper le fameux fauteuil rouge cette année. Je le sais ce n'est qu'un au revoir !" avait-il assuré sur Twitter. De son côté, Zazie n’est plus présente dans le programme de TF1 depuis la saison 7. La chanteuse a elle aussi quitté le programme en 2018 après la victoire de Maëlle pour se consacrer à la sortie de son album.

Par Alexia Felix