The Voice : Patrick Bruel révèle ce qui le dérange dans l’émission

Ce samedi 28 novembre 2020, Patrick Bruel était l’invité d’Eric Dussart et Jade dans l’émission "On refait la télé" sur RTL. L’occasion pour le chanteur de donner de ses nouvelles après son opération survenue en octobre dernier. Patrick Bruel s’est fait opérer du genou à la suite d’une lourde chute en janvier dernier lors du premier jour des répétitions pour le concert des Enfoirés. "Pendant neuf mois, ça a été très difficile avec beaucoup de rééducation", confie Patrick Bruel sur RTL avant de poursuivre : "Ça aurait pu être catastrophique, ça s’est joué à peu d’être vraiment dans un sale état". Malgré cet incident, Patrick Bruel ne désespère pas de pouvoir remonter sur scène bientôt, lorsque les rassemblements seront à nouveau permis. "Ça ne m’empêchera pas de remonter sur scène", reconnaît Patrick Bruel.

"J’ai décliné ‘The Voice’"

Le chanteur a également fait une révélation de taille. Patrick Bruel a confié, face à Eric Dussart et Jade, avoir été approché à plusieurs reprises par la production de "The Voice" afin de devenir coach de l’émission. Une proposition qu’il a déclinée à chaque fois. Patrick Bruel a expliqué pourquoi sur les ondes de RTL ce samedi. "J’ai décliné parce que je n’avais pas envie d’être en récurrence. J’adore regarder cette émission. Pourtant, j’ai un grand plaisir à coacher et diriger des artistes", admet l’interprète de "Casser la voix". Patrick Bruel a d’ailleurs accepté de coacher les finalistes de la version québecoise de "The Voice" en 2013. Mais devenir coach à plein temps, ce n’est pas dans ses projets. "Ce n’est pas l’investissement qui me gêne", déclare Patrick Bruel avant de continuer : "Ce n’est pas tant que le candidat choisisse l’artiste mais que l’artiste saute de joie comme s’il avait eu un Oscar à Hollywood, je trouve ça très bizarre". Voilà qui est dit !

Par Matilde A.