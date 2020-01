The Voice : Pourquoi Mika a-t-il quitté l'émission ?

Pour 2020, "The Voice" fait peau neuve. La saison 9 promet de nombreux changements. Le premier d’entre eux : le renouvellement complet du jury. Exit Mika, Jenifer, Soprano et Julien Clerc. Ce sont Amel Bent (qui officiait déjà dans "The Voice Kids"), Marc Lavoine, Pascal Obispo (ancien coach qui fait son grand retour) et Lara Fabian qui vont prendre place sur les fameux fauteuils rouges. Un changement de poids quand on sait que Mika était présent comme coach depuis la saison 3 de l’émission. Début septembre 2019, l’auteur-compositeur-interprète s’exprimait sur ce départ qui avait fait réagir de nombreux téléspectateurs. "Comme vous le savez, je travaille sur la sortie de mon nouvel album que j’aime tant et sur une longue tournée où j’espère vous croiser au cours des prochaines semaines. Impossible donc d’occuper le fameux fauteuil rouge cette année", écrivait-il.

Le chanteur très occupé en cette année 2020

"Je souhaite évidemment une très belle route à ce nouveau jury et j'embrasse toute l’équipe avec laquelle j’ai passé 6 merveilleuses années. Je le sais, ce n’est qu’un au revoir", ajoutait l’interprète de "Elle m’a dit." Invité dans "C à vous" en octobre dernier, l’artiste confiait combien "The Voice" avait changé sa vie. "Avant de faire 'The Voice' et de la télévision, je ne parlais pas beaucoup. Je faisais les interviews, je disais quelques phrases et je me cachais. 'The Voice' m'a aidé", déclarait-il face à Anne-Elisabeth Lemoine. Même si Mika n’est pas présent cette année dans "The Voice", le chanteur laisse la porte ouverte à un éventuel retour les saisons suivantes…

Par Ambre L