The Voice : pourquoi Pascal Obispo ne voulait pas devenir coach

Cela fait plusieurs années maintenant que The Voice cartonne sur TF1. Mais cette année, à cause du coronavirus, le programme a dû être interrompu. Le 25 avril dernier, la chaîne diffusait le dernier épisode enregistré. Le 6 juin prochain, le concours de chant fera son grand retour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs sont ravis. Il faut dire qu'ils ne sont plus que douze encore en lice, et la grande finale approche à grand pas.

À cette occasion, l'un des coach de l'émission a donné une longue interview au magazine Télé 7 jours, il s'agit de Pascal Obispo. Le chanteur a expliqué pourquoi il a mis aussi longtemps à accepter de devenir coach, décision qu'il ne regrette pas du tout aujourd'hui. "Nous avons tous passé un moment extraordinaire. Lara, Amel, Marc et moi sommes différents dans notre façon de concevoir notre art, et je pense que nos débats ont été intéressants pour les téléspectateurs".

"nous n'avons pas toujours été d'accord"

Pascal Obispo, qui s'est confié sur sa relation avec Christophe, ajoute ensuite : "Nous n’avons pas toujours été d’accord, mais j’ai appris beaucoup de choses, et c’est ce qui fait le charme de ce programme pour lequel, au départ, j’avais eu quelques réticences. J’ai toujours eu du mal avec ‘les remises de prix’ en général. Nommer un gagnant me semble toujours compliqué quand on ne court pas tous avec la même voiture. Pour être juste, il faudrait juger les Talents sur la même chanson".

Mais l'interprète de Lucie a rapidement changé d'avis. "Quand j’ai vu que l’artistique prenait le pas sur les démonstrations techniques et vocales qui me fatiguent un peu, ça m’a plu. La production est brillante, les musiciens fantastiques… Sans oublier Nikos : je le trouve exceptionnel dans sa façon de nous parler, de nous rassurer, de nous faire rire… C’est le cinquième élément de la bande… si ce n’est le premier".

Par J.F.