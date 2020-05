The Voice : pourquoi TF1 remplace l’émission par un concert des Enfoirés ?

La crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus touche de plein fouet les associations. Si certaines d’entre elles sont déstabilisées car leurs bénévoles ne peuvent plus se déplacer, d’autres, surtout les banques alimentaires, sont débordées. Alors que le chômage partiel est au plus haut et que la crise économique engendrée par le confinement commence déjà à faire des ravages, les Restos du Cœur ne savent plus où donner de la tête. Ainsi, il a été décidé que le samedi 2 mai serait une journée spéciale consacrée à l’association fondée par Coluche. Sur sa page Facebook, l’organisme en dit un peu plus sur cette journée. "Une journée de soutien aux Restos du Cœur : Les Enfoirés, partenaires, vous, soyons toutes et tous au rendez-vous pour faire face à la crise sociale", peut-on lire.

Une journée spéciale consacrée aux Restos du Cœur

L’antenne de France Bleu sera ainsi complètement consacrée aux Restos du Cœur samedi. TF1 aussi se mobilise. A partir de 21h05, la Une diffuse le concert de 2017 des "Enfoirés" baptisé "Restos du Cœur : Mission Enfoirés". Cette année-là, la troupe avait enregistré sa série de concerts à Toulouse. 37 artistes s’étaient donné rendez-vous dont Amel Bent que l’on devait retrouver dans son fauteuil de coach de "The Voice" samedi soir. La programmation du concert des "Enfoirés" va certainement soulager la production de "The Voice". Avec le confinement, la diffusion des programmes est totalement chamboulée. Les demi-finale et finale qui sont censées être en direct sont ainsi impactées. Initialement prévues début mai, ces émissions ont été reportées à des dates pour l’instant inconnues.

Par Non Stop People TV