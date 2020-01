The Voice : Que devient l’ancienne gagnante Whitney ?

Le 18 janvier dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la neuvième saison de "The Voice". Une première soirée consacrée à l'une des étapes incontournables du télé-crochet, à savoir les auditions à l'aveugle. Dans les fauteuils rouges, les téléspectateurs ont pu découvrir de nouveaux coachs. Exit donc Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc. La production a fait appel à Marc Lavoine, Amel Bent, Pascal Obispo et Lara Fabian pour cette édition 2020. À l'issue de la première soirée, des talents se sont succédé sur le plateau de "The Voice". L'occasion pour chacun des coachs de commencer à composer son équipe.

Depuis 2012, date de lancement de l'émission sur TF1, de nombreux artistes ont été révélés. La dernière en date, Whitney. C'est dans l'équipe de Mika qu'elle a passé chacune des étapes de la saison 8 de "The Voice". Elle a d'ailleurs remporté cette édition 2019.

"Je ne m'étais pas préparée à gagner"

Depuis sa victoire, Whitney donne de ses nouvelles sur Instagram à ses abonnés. D'ailleurs, elle a récemment dévoilé son tout premier single baptisé "On a oublié". Les équipes de TF1 ont récemment pu assister à l'enregistrement du titre en direct des studios d'Universal, là où la jeune femme a remporté un contrat d'un an.

En attendant la sortie de son premier album, elle est revenue sur sa victoire. "Je ne m'étais pas préparée à gagner. Je n'étais pas venue gagner", a-t-elle confié. Pour autant, bien qu'elle se prépare à atteindre le top des charts, elle n'en a pas laissé tomber ses études. "Même si la musique m'apporte quelque chose, si ça s'arrête, la fac sera toujours là", a-t-elle dit à TF1.

Par Non Stop People TV