The Voice : quelles sont les nouvelles règles des KO ?

La saison 9 de The Voice n’a pas livré tous ses secrets encore. La dernière épreuve avant les lives en direct du Palais des Sports débute ce samedi 4 avril. Place aux KO donc, tant attendus avec des nouveautés. Chaque talent interprétera une chanson de son choix sur scène. Tous les risques sont donc permis pour rejoindre les directs. A la fin de chaque performance, les coachs buzzeront ou pas pour emmener le candidat le plus loin possible dans l’aventure. Les jurés ne peuvent emmener que 3 talents au Palais des Sports. Mais attention, si un coach ne buzze pas, le candidat est directement éliminé. Le vol de talent n’existe plus. Par contre, si un juré sélectionne 4 talents, il devra en éliminer un en fin d’émission. Le choix s’annonce extrêmement difficile donc pour Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine ou encore Pascal Obispo.



La programmation des KO bousculée

Initialement, l’étape des KO ne devait durer que le temps de deux émissions sur TF1. Ainsi, deux coachs présentaient leurs 7 talents par soirée. En raison de l’épidémie de coronavirus qui touche la France, TF1 et ITV Studios France, la société de production, ont décidé de modifier la programmation. Impossible dans le contexte actuel de proposer les phases finales du télé-crochet en direct fin avril. Ainsi, ce ne sont pas 2 mais 4 soirées qui seront consacrées aux KO. Une soirée par coach donc. Ce samedi 4 avril à 21h05 sur TF1, c’est Marc Lavoine et ses talents – Louise Combier, Michael Bucquet, Ifé, Antoine Délie, Antony Trice, Yoann Dejean et Löis Vacchetta - qui ouvrent le bal. L’identité des trois premiers demi-finalistes sera connue.

Par Non Stop People TV