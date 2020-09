The Voice : qui seront les 5 coachs de la saison anniversaire ?

TF1 a décidé de mettre les petits plats dans les grands ! L'année 2021 signera les 10 ans de l'emblématique télé-crochet. Ce format tout droit importé des États-Unis cartonne en France et rassemble à chaque épisode des millions de téléspectateurs. Les finalistes et gagnants deviennent à chaque fois des superstars, comme Louane ou encore Kendji Girac, devenu coach dans la saison diffusée actuellement de The Voice Kids.

Et pour fêter les 10 ans, TF1 ne va pas faire dans la demi-mesure. La chaîne a donc prévu non pas une, mais bien deux saisons en une année. Début 2021, la dixième saison sera diffusée avec comme jury Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et un petit nouveau dans l'exercice, Vianney.

Une saison grandiose

Mais ce n'est pas tout, dès le mois de septembre 2021, TF1 enchaînera avec une saison anniversaire exceptionnelle. Cette dernière sera plus courte que les autres et autre grande nouveauté, il n'y aura pas quatre, mais bien cinq coachs ! Zazie, Mika, Florent Pagny, Patrick Fiori et Jenifer s'affronteront pour que leur talent devienne le grand gagnant de cette saison exceptionnelle. Cette dernière s'est confiée sur cette nouveauté, non sans enthousiasme dans les colonnes de Télé 7 Jours : "J’aime la version adultes car c’est un travail différent avec les talents. Mais j’ai hésité au tout début quand on me l’a proposée, peu après le confinement. Dans ma tête je travaillais déjà sur ma ligne de déco, mes nouvelles chansons… et je ne voulais pas passer outre ma famille, qui est ma priorité (…) Puis on m’a expliqué que ce serait une saison particulière, plus courte. Et l’idée de retrouver les copains était trop séduisante ! Et puis Patrick, quoi ! Je suis ravie qu’il soit là".

Par J.F.