The Voice : un candidat révèle avoir été chassé de chez lui en raison de son homosexualité

Voici une histoire qui va bouleverser un bon nombre de téléspectateurs de "The Voice". Luc Laversanne est un candidat de la nouvelle édition du télé-crochet. Ce samedi 27 février 2021, des millions de téléspectateurs vont découvrir cet homme de 30 ans qui va tenter sa chance aux auditions à l’aveugle. Une revanche pour Luc Laversanne qui espère bien percer dans le monde de la musique après un parcours chaotique et bouleversant. Luc Laversanne n’a que 19 ans quand il se fait chasser de chez lui après avoir révélé à sa mère son homosexualité. À la suite de son départ du domicile familial, Luc Laversanne a été sans domicile fixe pendant pas moins de six ans.

Luc, sans domicile fixe pendant six ans

Un souvenir marqué à jamais dans sa mémoire et sur lequel il a accepté de se livrer dans les pages de "Closer". "Je ne m'y attendais pas. Quand je lui ai dit que j'étais homosexuel, elle m'a immédiatement demandé de faire mes valises et de partir. Etant originaire de Mayotte, ma mère a subi la violence et le racisme en France. Jamais je n'aurais pensé qu'elle puisse elle-même être aussi intolérante. Je ne lui pardonnerai jamais", a-t-il confié. Si Luc Laversanne a été fortement déçu par le comportement de sa mère, il n’a pas obtenu le soutien espéré du côté de son grand-frère. "Il est venu me chercher en voiture et m'a proposé de venir avec lui dans une maison à Valence. On a roulé toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis rendu compte que j'étais dans un squat avec plein de SDF. Mon frère est parti au bout de quelques jours avec toutes mes affaires, tout ce que j'avais de plus précieux. Il m'a trahi", déplore Luc Laversanne.

Par Matilde A.