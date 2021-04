The Voice : Une candidate censurée par la production ? Elle balance

Cette saison de The Voice 2021 continue de faire parler. En effet, certains candidats n'hésitent pas à dénoncer l'attitude de la production. C'est le cas notamment de "The Vivi". Le talent de Vianney a été écarté de l'émission il y a plusieurs semaines et ses passages ne sont même pas diffusés. La raison ? Des tweets à caractère raciste et sexistes écrits par le candidat il y a quelques années ont refait surface. La production a donc décidé de ne plus poursuivre l'aventure avec lui et le jeune talent avait présenté ses excuses sur les réseaux sociaux : "Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux" écrivait-il.

"J'ai senti une injustice"

Ce jeudi 29 avril, c'est la candidate Stellia Koumbia qui s'en est prise à la production de The Voice. Le talent de Florent Pagny était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste et elle a déploré la "discrimination" dont elle aurait été victime. Elle déclare qu'elle a été "censurée" par la productio. Selon elle, elle a été la seule dont on n'a pas montré le portrait et les répétitions avant son passage : "Je suis la seule pour qui on ne montre ni les répétitions ni le pourquoi de ma chanson. J'avais un message bien particulier à faire passer. J'aimerais savoir pourquoi mon message n'est pas passé".

Elle poursuit ensuite : "A la fin de la chanson je m'effondre, le public scande mon nom. Tout cela a été coupé. J'ai senti une injustice" conclut-elle, très émue.

Par J.F.