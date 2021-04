The Voice : Vianney réagit aux propos tenus par The Vivi

Il avait fait une prestation remarquée. Sur le plateau de The Voice, The Vivi avait déchaîné Twitter en interprétant la chanson "Suicide Social" d'Orelsan. Un choix qui n'avait pas fait l'unanimité auprès des internautes qui avaient alors décidé de fouiller sur ses réseaux sociaux. Ils avaient alors découvert des tweets racistes et homophobes qui ont poussé la chaîne à prendre une décision et le candidat a été exclu de la compétition : "Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l’opposé des valeurs d’inclusion et de tolérance prônées par The Voice comme en atteste la diversité des talents (…) The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram. Mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui".

"Ce n’est pas facile d’avoir cette humilité-là"

Une décision qui n'avait pas fait l'unanimité. Et ce vendredi 9 avril, Vianney s'est confié pour la première fois sur le sujet dans les colonnes de Télé-Loisirs. Le coach a donné son avis sur le sujet et plus précisément sur les propos que The Vivi a pu tenir sur Twitter : "C’est un mec génial qui a tenu des propos inacceptables à un moment de sa vie... mais il a su s’en excuser. Un mec qui commence dans la vie en demandant pardon, je trouve ça bien. Ce n’est pas facile d’avoir cette humilité-là, de savoir dire pardon" a déclaré Vianney.

Il a ensuite ajouté : "Il ne s’est pas trahi en le faisant. Il l’a dit très honnêtement, 'ça fait partie de la personne que j’ai été, un adolescent un peu inconséquent'. Du coup je trouve ça beau que, sans se trahir, il demande pardon et dise 'je regrette'. Je trouve que ça lui donne une certaine noblesse".

Par J.F.