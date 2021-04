The Voice : The Vivi exclu de l’émission, son K.O. non diffusé

Le scandale avait éclaté pendant les auditions à l’aveugle. Le jeune talent The Vivi avait, dans un premier temps, fait parler de lui pour sa reprise du titre "Suicide social" d’Orelsan. Les quatre coachs, impressionnés, s’étaient retournés mais l’artiste avait choisi d’intégrer l’équipe de Vianney. Mais le rêve avait été de courte durée, car peu de temps après avaient ressurgi des tweets racistes et homophobes postés par The ViVi sur les réseaux sociaux. La conséquence a été radicale : il a été exclu du programme. Sauf que ce dernier avait été séléctionné pour la suite du programme, allant même jusqu’aux cross-battles, dernière étape avant la demi-finale en direct.

"À bout de souffle" de Claude Nougaro

Ainsi, samedi soir, on pouvait apercevoir The Vivi à l’écran, et entendre les explications de la voix off à son sujet : "Le prochain talent à passer était The Vivi. Après une prestation de haut niveau, Vianney l'avait sélectionné pour l'étape suivante. The Vivi ne faisant plus partie de la compétition, il ne comptera pas parmi les talents de Vianney.." Pour cette épreuve, le candidat avait choisi de chanter "À bout de souffle" de Claude Nougaro, une prestation non diffusée mais qui aurait apparemment emballé Vianney, qui s’était exprimé suite à l’exclusion de son poulain : "Je suis déçu pour les gens. J’aurais bien aimé que le public se régale avec les prestations qu’il nous a offertes dans The Voice".

Par Sarah Chelly