The Voice : The Vivi exclu du concours pour avoir posté des tweets racistes et homophobes

Samedi 20 février 2021, TF1 diffusait un épisode inédit de la nouvelle saison de "The Voice". Comme la semaine passée, Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine participent aux auditions à l’aveugle. Dans le numéro diffusé ce samedi, un candidat de 21 ans a envoûté les quatre membres du jury avec sa reprise de "Suicide Social" d’Orelsan. Il s’agit de The Vivi qui avait rejoint les troupes de Vianney. Mais le passage du jeune homme dans "The Voice" a surtout créé une vive polémique sur Twitter. Et pour cause, des internautes ont retrouvé des tweets à caractère raciste et homophobe. La production de "The Voice" a rapidement réagi dans un communiqué de presse, se disant "extrêmement choquée par ces tweets qui sont à l’opposé des valeurs d’inclusion et de tolérance prônées par ‘The Voice’ comme en atteste la diversité des talents".

"Sa participation au programme s’arrête aujourd’hui"

The Vivi a alors été exclu du télé-crochet car ITV Studios France considère que "ces messages restent incompatibles avec [ses] valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui". The Vivi a tout de même tenu à présenter ses excuses sur Instagram. Même si ça ne changera pas son sort au sein de "The Voice". "Depuis ce matin, je vois de vieux tweets qui ressortent que j’avais écrit quand j’avais 17 ans. En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d’un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux", a-t-il posté sur son compte Instagram.

Mennel a du quitter The Voice parce qu'elle portait le voile.



Mais apparemment un candidat homophobe et raciste ça ne pose pas problème. pic.twitter.com/OpSxn3zAV5 — Jean Hugon (@JeanHugon3) February 21, 2021

Par Matilde A.