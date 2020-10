Vous avez la parole : Elie Semoun très ému face à Olivier Véran

Avec les récentes annonces du gouvernement concernant le couvre-feu, Léa Salamé et Thomas Sotto présentaient un nouveau numéro de "Vous avez la parole" afin de répondre aux questions des Français concernant la crise du coronavirus. En plus des hommes politiques, les deux journalistes recevaient Elie Semoun. Très marqué par le confinement qui a selon lui, causé la mort de son père, l'humoriste postait une photo sur son compte Instagram il y a quelques jours et écrivait : "La lecture des nouvelles mesures me met en colère. Il est très douloureux pour moi de l'écrire : mais le confinement a tué mon père. (...) Je dois rendre publique que l'arrêt obligatoire de nos visites à son Ephad durant deux mois a accéléré son déclin, déjà fragilisé par Alzheimer. C'est quasi criminel d'empêcher nos anciens d'être entourés de l'amour de leurs proches".

"Ça a été un massacre"

Elie Semoun, qui a pu compter sur le soutien de ses fans a une nouvelle fois abordé le sujet sur le plateau de "Vous avez la parole". Face à Olivier Véran, il s'est montré très ému. " Il était atteint d’Alzheimer, il a été dans un EHPAD parce qu’on ne pouvait plus le garder. Le confinement est arrivé. Il n’a pas vraiment compris pourquoi on n’était plus là. Il a pensé qu’on l’avait abandonné. On a eu beau lui expliquer, lui dire, lui téléphoner, faire des Facetime etc., mais ça ne compte pas pour quelqu’un qui a Alzheimer. Il était sur une pente savonneuse et ça a été très vite. Il n'est pas mort du Covid […] mais oui, sa perte a été accélérée à cause de ça, à cause du confinement. Et je ne suis pas le seul hein, je ne viens pas sortir les violons de manière impudique. […] Ça a été un massacre".

Une histoire qui n'a évidemment pas laissé insensible Olivier Véran : "C’est un débat de société et je compatis, et vous êtes en plus endeuillés et je connais d’autres personnes qui sont dans votre situation, y compris des proches. Je sais ce que l’on peut ressentir. […] On fait le maximum pour que ça n’ait plus besoin de se reproduire mais, encore une fois il y a des situations qui peuvent exiger de fermer les EHPAD pour des personnes extérieures."

Par J.F.