Whatfor : pourquoi Nicolas Vitiello "n'a pas aimé" le succès du groupe (Exclu vidéo)

Dans son émission "Que sont-ils devenus ?" diffusée sur Non Stop People, Jacques Sanchez reçoit Nicolas Vitiello. Souvenez-vous : il a été révélé en 2002 lors de sa victoire à "Popstars", avec trois autres candidats, à savoir Cyril, Erika et Monia. Ensemble, ils ont formé le groupe des "Whatfor", dont le premier single "Plus Haut" s'était classé directement premier des ventes en France. Mais après la sortie d'un deuxième single, le groupe se sépare en juin 2003. Le succès n'était alors plus au rendez-vous. Combien d'argent a-t-il gagné ? "J'avais eu 60 000 euros d'avance sur l'album. Avec le merchandising, les droits, les galas etc, je crois que j'ai dû gagner en tout une centaine de milliers d'euros. À 20 ans, c'est chouette", révèle l'acteur dans l'émission.

Une notoriété "non méritée"

Dans un extrait que nous vous dévoilons en exclusivité, Nicolas Vitiello révèle comment il a vécu le succès "soudain" et "éphémère" des Whatfor. "Je l'ai vécu très bizarrement. Je n'ai pas aimé ce succès, c'est très étonnant. J'ai aimé tout l'aspect travail, mais je n'ai pas aimé cette notoriété non méritée. J'avais vraiment l'impression de la voler (...) J'étais très malheureux (...) je sortais dans la rue camouflé. J'avais peur qu'on me reconnaisse et je ne sais pas pourquoi", explique-t-il.

Et de poursuivre : "J'ai toujours aimé le public (...) Mais cette hystérie, ces gens qui criaient, qui voulaient nous arracher les vêtements quand on nous voyait, ça a été pour moi... Je disais aux gens : 'Mais arrêtez, on n'est pas des génies. On a juste fait une émission rigolote pour vous détendre'. Et cette notoriété a été très violente pour moi, j'ai vraiment eu du mal à l'accepter". Lorsqu'il a commencé le théâtre, son rapport à la notoriété a changé. " J'ai adoré la période où ça s'est calmé et quand j'ai commencé la comédie, ma notoriété a changé. On me reconnaissait pour un vrai travail d'acteur", précise-t-il.

