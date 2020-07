Will Smith : Jada Pinkett Smith infidèle ? Elle confirme sa liaison

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe sur la Toile. Le 30 juin dernier, le chanteur August Alsina a révélé lors d’une interview avoir eu une liaison avec Jada Pinket Smith. Le chanteur de 27 ans avait même précisé avoir eu la "bénédiction" de Will Smith à l’époque. Face à toute la polémique, les deux époux ont décidé de donner leur version des faits. Ce vendredi 10 juillet, Will Smith et sa femme ont pris la parole dans l’émission "Red Talk Table". Et rapidement, Jada Pinkett Smith a confirmé sa liaison : "Il y a quatre ans et demi environ, j’ai commencé une amitié avec August, et nous sommes devenus de très très bons amis. Tout a commencé parce qu’il avait besoin d’aide. Et que moi, je voulais l’aider". Will Smith a de son côté expliqué que le chanteur était alors "très malade".

Will Smith et Jada Pinkett Smith sortent du silence

Jada Pinkett Smith poursuit : "Et à ce moment-là, toi et moi, nous avons traversé une période très difficile… Et tu m'as jetée". Will Smith a confirmé cette rupture : "Je n'en pouvais plus de toi ! Ça arrive, dans un mariage… Nous avons décidé que nous allions nous séparer pour un moment, le temps que tu trouves ce qui te rendrait heureuse et pareil de mon côté… A ce moment-là, je pensais que c'était peut-être vraiment la fin". C’est à partir de ce moment-là, que l’actrice s’est autorisée une relation avec August Alsina. Toutefois, Will Smith n’a jamais donné sa bénédiction comme elle l’explique : "Déjà, la seule personne qui puisse m'accorder la 'permission' [d'avoir une liaison], c'est moi. Je pense que ce qu'August a perçu comme une bénédiction, c'est le fait que toi et moi on était séparé à l'amiable. Je souffrais, j’étais brisée. Et au cours de cette relation, j'ai pris conscience qu'on ne peut pas trouver le bonheur en dehors de soi. Toi et moi, nous essayions de guérir, chacun de manière très différente. Je dirais que nous avons fait tout ce qui était possible pour nous séparer, avant de réaliser que cela n’était pas possible". Jada Pinkett Smith a ensuite expliqué ne plus avoir de contact avec August Alsina depuis plusieurs années.

Par Alexia Felix