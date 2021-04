William Leymergie : ses rares confidences sur la "crise" à Télématin

Jamais l'émission "Télématin" n'aura autant fait parler. Depuis quelques mois maintenant, le programme vit une crise sans précédent. Son animateur, Laurent Bignolas est sur la sellette depuis plusieurs semaines maintenant et les rumeurs d'éviction se confirment de plus en plus. Rumeur quasi-confirmée dans son interview accordée au Parisien le 13 mars dernier : "Si je dois arrêter, ça sera un peu brutal, mais je peux très bien le comprendre. Peut-être que j'ai scié la branche sur laquelle j'étais assise ? Je me suis souvent remis en question. Déjà, quand on m'a demandé de succéder à William Leymergie, je leur ai dit : 'Vous êtes sûrs, je suis la bonne personne ?' Aucune place ne nous appartient. Il y aura toujours quelqu'un pour nous remplacer. J'ai eu l'impression de rendre service. Je partirai avec le sourire" avait-il confié.

"Il faut être prudent"

Et ce mercredi 14 avril, c'est son prédécesseur, William Lemeyrgie qui était interrogé par Le Parisien à l'occasion de la sortie de son premier roman "Mirebalais ou l’amour interdit". Pendant 30 ans il a animé l'émission "Télématin" avant de céder le flambeau à Laurent Bignolas en 2017.

Dans les colonnes du journal, il a accepté de s'exprimer sur la "crise" que vit en ce moment-même la rédaction et sur le choix de la chaîne d'avoir confié la présentation à Laurent Bignolas : "J’ai trouvé que c’était un bon choix à l’époque. Si vous modifiez un programme comme celui-là, avec plus de 30 ans d’existence, il y a forcément des remous. Il faut être prudent, changer des choses en douceur par petites touches et avec délicatesse" déclare-t-il, "Je n’ai pas regardé Télématin assez souvent pour savoir d’où vient l’erreur, si erreur il y a et n’étant plus à France 2 depuis 4 ans, je suis le moins bien placé pour en parler. L’émission vit sa vie sans moi. C’est ma plus vieille amie et je lui souhaite le meilleur".

Par J.F.