Xavier Delarue et Tatiana-Laurence séparés : le couple annonce son divorce

Depuis leur première apparition dans la saison 1 de Secret Story, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue semblaient inséparables. Mais ce vendredi 17 juillet, le couple a finalement annoncé sur les réseaux sociaux sa séparation. Ainsi sur Twitter, Xavier Delarue a tenu à expliquer son divorce avec celle qui partageait sa vie depuis plus de 15 ans : "Par ces quelques mots, je vous annonce la fin d’une magnifique histoire d’amour, de complicité, de combat, de peine et de joie entre Tatiana-Laurence et moi. En effet, le 15 juillet dernier, nous avons signé l’arrêt et la fin de 14 ans de mariage et 17 ans de vie commune par le biais d’un divorce à l’amiable". Malgré tout, les deux anciens amoureux ont décidé de rester en bons termes : "Dans la force de ce que nous sommes et continuerons à être l’un pour l’autre, rien de notre vie ne sera dévoilé et divulgué de ce que nous avons partagé toutes ces années. Merci du bonheur et du soutien que vous nous avez apporté depuis tellement longtemps".

"Nous ne laisserons aucune place aux rumeurs"

Xavier Delarue poursuit : "Nous ne laisserons aucune place à la spéculation ou aux rumeurs. Je vous demande donc le plus grand respect de notre pudeur. Aujourd’hui Tatiana-Laurence se consacre à ses nouvelles activités, pour ma part je m’occupe de la cérémonie de mon papa qui aura lieu en Guadeloupe cet été, décédé du covid-19 en mars dernier avant de retrouver les tournages". Une bien triste nouvelle alors que Xavier Delarue doit faire face à la perte de son père. En avril dernier, le comédien des Mystères de l’amour avait tenu à tirer la sonnette d’alarme sur Instagram sur la situation dans les EHPAD face au coronavirus : "Pourquoi ne comptes-tu pas dans les victimes du COVID-19 ? Pourquoi n’es-tu pas comptabilisé comme tous les autres citoyens de ce pays ? Les résidents de maison de retrait ou EHPAD vivent dans une zone de non-droit ? Mon père était-il déjà mort dès sa rentrée dans un EHPAD ? (…) Aucun deuil ne sera fait tant que tu n’auras pas retrouvé ta place dans notre société, tant que ta vie n’aura pas été prise en compte, tant que notre gouvernement ne te respectera pas. C’est inacceptable".

Quelques mots que Nous voulions pour partager... Merci de Respecter notre Volonté de discrétion. Xavier Delarue & Tatiana-Laurence. pic.twitter.com/kqpnCDlpBZ — Xavier Delarue (@xavierdelarue) July 17, 2020

Par Alexia Felix