Xavier Delarue : son déchirant hommage à son père décédé du coronavirus

Quatre mois après avoir perdu son père des suites du coronavirus, Xavier Delarue lui a rendu un dernier hommage bouleversant. Affecté par les circonstances des obsèques liées au Covid-19, où son père a été incinéré, le comédien de la série "Les Mystères de l’amour" a décidé d'honorer la mémoire de Louis Fred en lui préparant son "dernier voyage". Il s'est ainsi rendu en Guadeloupe, la terre natale de son père, le 8 août dernier. Pour faire ses adieux, Xavier Delarue a d'abord marché jusqu'au sommet de la Soufrière, un volcan en activité, qu'il a montré dans une vidéo sur Instagram ce lundi 10 août.

Xavier Delarue ne va pas poursuivre l'Ehpad de son père

Après cet effort sous le soleil, il s'est rendu au cimetière de Morne-à-l’Eau, reconnaissable par ses damiers noirs et blancs. "Ton dernier voyage s'arrête ici, sur cette Terre de la Guadeloupe. Terre qui t'a vu grandir. Tel était ton souhait, nous l'avons exaucé", a-t-il écrit dans son long message sur Instagram. "Nous reviendrons te voir dans la plus grande discrétion. Chez toi, chez nous. Au revoir papa", a-t-il poursuivi avant de remercier ses nombreux soutiens dans cette épreuve. Après avoir partagé sa colère sur la situation dans les EHPAD à la disparition de son père, l'ancien époux de Tatiana-Laurence a fait savoir qu'il renonçait à poursuivre en justice l’établissement où était placé son père. "Je décide, ma famille, mon avocat et moi-même de ne pas aller plus loin concernant les poursuites contre l'Ehpad. Mon combat s'arrête ce jour pour vivre sereinement. Accepter c'est comprendre et grandir. Tout se termine ici", a-t-il conclu.

Par Marie Merlet