Xavier Deluc : le héros de "Section de Recherches" en couple, qui est sa compagne ?

Le 4 février dernier, TF1 a diffusé en prime time la 14e saison de "Section de Recherches" dans laquelle Xavier Deluc incarne le commandant Martin Bernier. Dans un entretien exclusif à TV Mag, l'acteur de 62 ans s'est confié sur son parcours dans la série. Comment fait-il pour toujours être si motivé, 14 ans après ? "Ce qui m'importe, c'est que les scénaristes soient concernés, très impliqués, et heureusement c'est le cas depuis quelques saisons. Maintenant, chaque année, la série est remise en question, il faut donc trouver des idées de départ fortes. Avant, on ne rebattait les cartes que tous les deux ou trois ans. On ne doit pas s'endormir sur nos lauriers (...) La chaîne y croit, les producteurs aussi, les auteurs travaillent comme des fous. Les acteurs se donnent à fond. Moi, tant que c'est comme ça, je repars, surtout si les téléspectateurs sont au rendez-vous", a-t-il expliqué.

Dans la suite de l'entretien, nos confrères ont voulu savoir à quel moment Xavier Deluc allait reprendre les tournages de "Section de Recherches". "La crise du Covid chamboule tout. Les auteurs ont écrit ce qu'on appelle les arcs des personnages principaux, leurs trajectoires, leurs évolutions, mais voilà où l'on en est. On s'est arrêtés là. Suivant la moyenne d'audience, la production décidera si suite il y a ou pas. Si c'est un feu vert, ça repart pour plusieurs mois d'écriture, trois mois je dirais. Et en attendant, j'ai reçu des propositions de projets, à suivre donc...", a-t-il répondu.

Un soutien sans faille

Discret sur sa vie privée, Xavier Deluc a fait quelques confidences en mars dernier à nos confrères de Purepeople.com sur celle qui partage sa vie depuis plusieurs années, une discrète photographe. "Le jour où j'ai rencontré ma femme, j'ai pensé que c'était la femme de ma vie. On s'est mis d'accord sur nos orientations de vie, nos façons d'être. Alors l'amour est extraordinaire, mais ce n'est pas le secret", a-t-il dit.

Dans cette relation, Xavier Deluc a pu compter sur le soutien de sa femme lors d'une période difficile, et inversement. "Un jour, ma femme a été là pour moi, une autre serait partie, je pense. Ça ne s'oublie pas. Et un jour, il est arrivé à ma femme quelque chose de sérieux. Je ne me suis pas reconnu à être là, à l'épauler sans faillir. Ça nous a unis à jamais", a-t-il dit. En 2015, Xavier Deluc avait déjà parlé de sa vie privée au Parisien. "En dehors de la série, je prends soin de ma femme (...) J'ai une belle-fille. Je suis grand-père de deux filles de 13 et 16 ans. Je les vois devenir de petites femmes, c'est touchant".

