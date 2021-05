Xavier Dupont de Ligonnès : Guy Joao est mort à l'âge de 71 ans

Le 11 octobre 2019, la France retenait son souffle. "Xavier Dupont de Ligonnès, arrêté" était dans toutes les bouches. En effet, selon les informations de la police écossaise, l'homme le plus recherché de France venait d'être arrêté. Mais quelques heures après l'effervescence, le doute arrive. Et pour cause, les policiers écossais ne sont plus très sûrs. Mais comment une telle erreur a pu être commise ? Les empreintes de l'homme interpellé avaient cinq points de corrélation avec ceux de Xavier Dupont de Ligonnès, ce qui était suffisant pour eux. Ce n'est qu'au bout de 26 heures de garde à vue que le suspect - qui s'appelle en réalité Guy Joao - va être disculpé.

l'homme accusé à tort

Il s'était confié quelques semaines après cette affaire rocambolesque au micro de la chaîne M6 : "Lorsqu'on m'a dit que j'étais un criminel, un assassin, j'ai dit 'pas de problème, j'ai jamais tué personne', et deux policiers me menottent et m'emmènent dans un petit fourgon de police, à l'arrière, comme les chiens et nous partons" expliquait-il avant d'avouer avoir été profondément marqué par cet événement.

"Ses nuits sont encore faites d'insomnies", avait indiqué à l'AFP le journaliste de M6 François Vignolle, qui a réalisé l'interview. "Il a basculé de l'autre côté du miroir à un moment donné, sans savoir pourquoi on l'interpellait, et il a été très abattu les premiers jours et les premières semaines".

Et ce lundi 31 mai, Guy Joao fait à nouveau parler de lui. Mais pour une raison bien plus triste, celui qui restera à jamais comme l'homme que l'on a pris pour Xavier Dupont de Ligonnès s'est éteint ce vendredi 28 mai à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. C'est la chaîne M6 qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter.

