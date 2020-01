Xavier Dupont de Ligonnès : Guy Joao s'exprime pour la première fois sur son arrestation

C'est une affaire criminelle - toujours non élucidée - qui continue de défrayer la chronique. Depuis 2011, la police recherche Xavier Dupont de Ligonnès, un homme suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants dans leur maison, à Nantes. Les corps des cinq membres de la famille avaient été retrouvés enterrés dans le jardin, sous la terrasse de la propriété.

À ce stade de l'enquête, le père de famille était le seul disparu. Un témoin avait confié à Europe 1 l'avoir vu en train de "transporter les sacs" quelques semaines avant la macabre découverte. Et de poursuivre : "Il était en bermuda, polo et la voiture était garé près de l'arrêt de bus et ce qui m'intriguait, c'était les allers-retours entre la maison et il remplissait le coffre de gros sacs (...) Ça a duré deux heures au moins" (Hondelatte raconte). Depuis, Xavier Dupont de Ligonnès est introuvable. Mais l'affaire a connu un énorme rebondissement en octobre dernier, lorsqu'un homme a été arrêté à l'aéroport de Glascow.

"Je n'ai jamais tué personne !"

Cet homme, c'est Guy Joao, un retraité de 69 ans. Il a été pris à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès après avoir été placé en garde à vue, interrogé puis mis à l'isolement durant 26 heures. Ce sont ses empreintes génétiques qui l'ont disculpé. Pour la première fois, il a accepté de répondre à une interview et aux questions de François Vignolle (responsable pôle enquêtes police/justice de M6). Un document exclusif à découvrir ce vendredi 10 janvier sur M6 dans "Le 12.45" présenté par Laurie Desorgher et "Le 19:45" présenté par Nathalie Renoux.

Un premier extrait exclusif a été dévoilé par M6 sur les réseaux sociaux. Guy Joao revient en détail sur son arrestation aux côtés de son épouse, Mhari. "Lorsqu'on m'a dit que j'étais un criminel, un assassin, j'ai dit : 'Bon, pas de problème. Je n'ai jamais tué personne !' Deux policiers me prennent, me mettent les menottes et m'emmènent, me mettent dans un petit fourgon de police, à l'arrière, comme les chiens. On est dans la science-fiction, c'est inimaginable !"

