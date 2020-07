Xavier Dupont de Ligonnès repéré aux États-Unis ? Une piste relance l’affaire

Depuis avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d’être le meurtrier de son épouse et de ses quatre enfants. L’homme aurait tué sa famille avant de l’enterrer dans le jardin, sous la terrasse de leur propriété à Nantes. Le père de famille se serait ensuite volatilisé. Xavier Dupont de Ligonnès alimente depuis les plus folles rumeurs. Où est-il passé ? Comment fait-il pour échapper aux polices du monde entier ? Une piste américaine relance l’affaire. Comme le note L’Express, Terry Dunn Meurer le producteur de la série Les enquêtes extraordinaires, série actuellement diffusée sur Netflix, révèle qu’une nouvelle piste a vu le jour. Le producteur s’est confié sur le sujet à Variety. "Des personnes qui vivent à Chicago ont entendu un gars qui parlait français, ils l’ont regardé, ils venaient de voir l’épisode. Ils nous ont envoyé une photo et il lui ressemblait réellement, c’était frappant", indique Terry Dunn Meurer. "Nous avons fait suivre cet indice (aux autorités NDLR). Mais encore une fois, ce n’est qu’un inconnu. Nous n’avons pas de nom, ni quoi que ce soit de spécifique", ajoute-t-il.

Des centaines de signalements reçus depuis 2011

Reste à savoir si les autorités françaises vont prendre en compte ce témoignage. Depuis 2011, la police a reçu des centaines de signalements. Le plus spectaculaire reste celui d’octobre 2019. Un homme confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté au Royaume-Uni avant d’être relâché. Il s’agissait en réalité de Guy Joao, un retraité de 69 ans. Ses empreintes génétiques avaient permis de le disculper. Un imbroglio policier et médiatique qui avait emballé l’opinion publique.

