Xavier Dupont de Ligonnès : son meilleur ami était "amoureux de lui" depuis des années

Voilà déjà neuf ans que l'Affaire Xavier Dupont de Ligonnès tient la France en haleine. L'homme le plus recherché de France est soupçonné d'avoir tué ses quatre enfants, sa femme et leurs deux chiens et de les avoir enterrés sous la terrasse de leur maison, en avril 2011.

Alors que l'affaire a été relancée il y a peu, le magazine Society a décidé de mener l'enquête et a publié les résultats de sa longue investigation. Ce jeudi 6 août 2020 sort d'ailleurs en kiosques le deuxième numéro de l'enquête. Les lecteurs vont ainsi découvrir pourquoi, Emmanuel Teneur, le meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès, a menti durant son audition.

Les deux hommes qui se sont se sont rencontrés pendant des vacances lorsque Xavier Dupont de Ligonnès avait 13 ans et Emmanuel Teneur, 14 ans, à l'île de Bréhat, dans les Côtes-d'Armor, sont restés amis et ont d'ailleurs construit leur vie en parallèle.

Emmanuel Teneur amoureux de Xavier Dupont de Ligonnès

"Plus qu'une amitié, elle ressemble à un accord tacite de seigneur à vassal" décrit le magazine en précisant que les deux hommes n'étaient jamais loin l'un de l'autre et s'appelaient plusieurs fois par semaine. Or, selon plusieurs proches, Emmanuel Teneur était amoureux de son ami et lui avait déclaré sa flamme, peu après leur rencontre sur l'île de Bréhat. Si Xavier Dupont de Ligonnès avait refusé ses avances, ils étaient néanmoins restés très amis.



Si Emmanuel Teneur avait avoué ses sentiments à Xavier Dupont de Ligonnès, il n'assumait pas pour autant son homosexualité. On remarque que lors des nombreuses auditions avec la police, l'homme esquive les questions sur son orientation sexuelle. Les enquêteurs ont su qu'il était homosexuel lorsque sa soeur leur a avoué qu'il était dépressif, alcoolique et qu'il aimait les hommes depuis des années...







Par E.S.