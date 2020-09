Xavier Dupont de Ligonnès : Un suspect lui ressemblant arrêté dans le Doubs

C'est l'une des affaires qui défraie le plus la chronique. L'histoire morbide remonte à avril 2011, quand les corps d'une famille ont été retrouvés à leur domicile. Une mère et ses quatre enfants sont découverts, assassinés le 6 avril. Seul le père, Xavier Dupont de Ligonnès, reste introuvable. De nombreux moyens ont été déployés afin de retrouver le principal suspect de l'affaire, mais les enquêteurs perdent sa trace le 15 avril 2011, dans un hôtel du Var. Ses déplacements, avant et après cette tuerie, laissent présager qu'il s'agit du meurtrier mais ce fait divers n'a jamais eu le droit à un point final. Depuis l'année de cette tragédie, Xavier Dupont de Ligonnès est l'un des hommes les plus recherchés de France et l'affaire était restée au point mort jusqu'en octobre 2019 quand un nouveau rebondissement a eu lieu. La police écossaise a cru avoir repéré Xavier Dupont de Ligonnès, mais des tests ADN ont finalement prouvé le contraire...

Un grand mystère

Depuis ce faux espoir, le meurtrier présumé de sa femme et de ses quatre enfants est dans tous les esprits et les enquêteurs acceptent la moindre information qui pourrait faire avancer l'enquête... D'ailleurs, ce samedi 26 septembre, un cas similaire a également eu lieu en France. Un couple habitant dans le Doubs pense avoir résolu l'enquête de la décennie. Un homme allongé dans leur rue, retient toute leur attention et après lui avoir parlé et offert un café, ils n'ont plus aucun doute. Pour eux, il s'agit bel et bien de Xavier Dupont de Ligonnès. Une fois le suspect arrêté et interrogé par la police judiciaire de Besançon, ces derniers concluent qu'il ne s'agit pas de Xavier Dupont de Ligonnès mais d'un simple "vagabond". Le principal suspect du massacre de sa famille est toujours introuvable.

Par Solène Sab