Y’a que la vérité qui compte : le salaire des animateurs Bataille et Fontaine révélé (exclu vidéo)

De 2002 à 2006, Laurent Fontaine et Pascal Bataille ont révolutionné le talk-show en proposant "Y’a que la vérité qui compte". Les deux animateurs ont vu défiler des centaines d’invités venus se confronter à leur fameux rideau rouge et ont offert à TF1 (la chaine diffusait en soirée l’émission) de très belles audiences. Quatorze ans après la fin du programme, Laurent Fontaine a répondu aux questions de Jordan de Luxe sur l’émission et notamment sur ce qu’il a touché grâce au programme. "On était producteurs avec Pascal et on était animateurs de l’émission", souligne-t-il. "On a toujours gagné la même chose depuis qu’on a commencé à bosser ensemble. Ça a duré 20 ans. On a toujours partagé ce qu’on pouvait gagner en deux", répond Laurent Fontaine à la question de savoir combien il touchait pour "Y’a que la vérité qui compte". L’ancien animateur révèle que son ancien acolyte et lui touchaient 35 000 euros par mois par personne.

Laurent Fontaine et Pascal Bataille également producteurs

Quant à son salaire de producteur, Laurent Fontaine estime qu’il est plus compliqué de donner un chiffre. "On faisait beaucoup de choses", souligne-t-il uniquement. L’ancien producteur a su en tout cas bien profiter de son argent. "J’ai bien vécu pendant de nombreuses années", indique-t-il sur Non Stop People. Depuis, l’ex-homme de télévision a été vice-président du groupe audiovisuel Unimédia et dirigeant des sociétés Loribel (programmes) et Galaxy 7 (fiction et animation). À noter qu’en 2014, Laurent Fontaine a été chroniqueur dans l’émission, Touche pas à mon poste. Cette même année, Laurent Fontaine fonde avec Valérie Douillet (l’ex-femme de David Douillet), l’agence de communication Bytheway. Le duo coache et conseille hommes politiques comme chefs d’entreprises.

Par Ambre L