Y'a que la vérité qui compte : Pascal Bataille prêt à relancer l'émission ? Il répond (Exclu vidéo)

Depuis la rentrée, Mickaël Dos Santos anime quotidiennement "Le Débrief de Non Stop", émission diffusée sur Non Stop People. Si l'animateur analyse l'actualité médias et people avec son équipe, il reçoit aussi des personnalités. Ce jeudi 5 novembre, Pascal Bataille était son invité. Un échange pendant lequel l'ancien animateur a accepté d'évoquer son avenir professionnel.

"Aujourd'hui, je vis sur la presqu'île du Cap Ferret. J'ai une vie très agréable, je profite un peu de mes enfants, du temps que je n'ai pas toujours eu il y a quelques années. Je ne suis en demande de rien. Ce qui me manque souvent, c'est la radio plus encore que la télévision qui ne me manque pas du tout. J'ai été très heureux, j'ai fait une belle carrière, j'ai été comblé, les téléspectateurs nous ont aimé et soutenu. La radio, cette énergie, cette adrénaline du direct, j'ai eu la chance d'animer des matinales. Si j'avais une proposition radio, ça me ferait réfléchir", a-t-il confié.

"Je pense qu'il y a encore des choses à faire..."

Dans la suite de cet entretrien, Mickaël Dos Santos a demandé à Pascal Bataille s'il avait envie de revenir dans l'émission "Y'a que la vérité qui compte" qu'il a animée de 2002 à 2006 sur TF1 avec Laurent Fontaine. "La produire non, mais animer par exemple une spéciale où on réévoquerait les plus belles séquences de cette émission qui comme vous le disiez, a fait beaucoup pleurer, mais beaucoup rire aussi (...) Pourquoi pas oui", a-t-il répondu.

Et de poursuivre : "On voit que l'émission de Jean-Marc Morandini 'Retrouvailles' sur NRJ12 surfe un peu sur la même vague, fonctionne très bien. Je pense qu'il y a encore des choses à faire dans ce style-là. Est-ce qu'il faut refaire 'Y a que la vérité qui compte', je n'en sais rien. Aujourd'hui, Laurent Fontaine et moi, on est un peu loin de la télévision. On n'est jamais trop loin, il suffit de traverser la rue".

