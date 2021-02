Yann Arthus-Bertrand : sa femme atteinte de Parkinson, comment il gère sa maladie (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a reçu Yann Arthus-Bertrand dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'animateur a évoqué différents sujets, notamment son combat en faveur de l'environnement. L'occasion pour l'écologiste français de donner son avis sur le travail d'Hugo Clément, journaliste et militant écologiste et du bien-être animal.

"C'est un très bon journaliste, très engagé, j'adore ce qu'il fait", a-t-il dit. Et de poursuivre sur le compagnon d'Alexandra Rosenfeld : "Il est venu à la Fondation 'GoodPlanet' (...) pour montrer son premier sujet. Il est très engagé et formidable. Je ne suis pas du tout en compétition avec lui. Il est animé, encore plus radical que moi sur les eaux, il est formidable. En ce moment, il y a quand même une sorte d'inquiétude, de prise de conscience et de colère de beaucoup de jeunes sur ce qu'il se passe en ce moment. Il fait partie de cette bande-là".

"Je ne suis pas le mari idéal..."

Dans ce même entretien, Yann Arthus-Bertrand a évoqué la maladie de sa femme. Cette dernière est atteinte de Parkinson. "C'est une chose grave parce que vous vous apercevez que la femme que vous aimé va avoir une fin de vie difficile. C'est peut-être l'un des moments les plus difficiles de ma vie. C'est difficile à accepter que quelqu'un à 50 ans a cette maladie", a-t-il confié.

Comment gère-t-il la maladie ? "Très mal. Je ne suis pas la personne idéale. Je fais le maximum. Je ne suis pas assez présent. Je suis prisonnier de peut-être ce que j'ai envie de faire, donc je ne suis pas le mari idéal, mais j'essaie. Elle le vit mal. On s'aime, mais nos relations sont un peu compliquées. C'est une maladie où vous vous renfermez sur vous-mêmes, mais on se voit beaucoup (...) C'est ma femme et je l'aime", a-t-il répondu.

