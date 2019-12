Yann Barthès contre Valeurs Actuelles : Rebondissement dans la procédure judiciaire

L'affaire avait éclaté le 20 novembre dernier. En dévoilant gratuitement sur la Toile le dossier à charge contre son émission, Quotidien, la veille de la sortie en kiosques du magazine Valeurs Actuelles, Yann Barthès s'était attiré les foudres de l'hebdomadaire. Rapidement, le magazine avait fait savoir sur Twitter qu'il porterait l'affaire devant la justice : "Face à la grave atteinte aux droits d'auteur commise par les équipes de @Qofficiel, le groupe Valmonde décide d'engager une procédure judiciaire pour faire condamner les auteurs de ces agissements". Mais coup de théâtre ce dimanche 22 décembre puisque Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, a fait savoir que le magazine renonçait à porter plainte contre Quotidien. Sur le site du magazine, Geoffroy Lejeune explique que l'émission de Yann Barthès aurait proposé un accord à l'amiable : "Nous vous proposons de verser la somme de 5 000 euros à une association de défense des journalistes telle que RSF ou d’autres, la déontologie et la confraternité guidant bien entendu cette proposition".

Valeurs Actuelles a refusé un accord financier

Face à cette proposition, Geoffroy Lejeune a tout simplement refusé :"Gardez votre fric, aussi (...) Nous ne poursuivrons pas notre action en justice parce que preuve a déjà été apportée publiquement de votre culpabilité, et que nous ne tirerions aucune gloire à vous faire cracher une quelconque somme. Surtout, nous sommes suffisamment opposés à l’étouffante judiciarisation du débat public pour nous jeter à notre tour dans cet écueil. Notre combat est ailleurs, on peut l’apparenter à une recherche de la vérité". Selon Geoffroy Lejeune, Quotidien a perdu sa bataille contre Valeurs Actuelles : "C’est une première, il y en aura d’autres. C’est dur, ça pique un peu, mais habituez-vous. Votre système s’essouffle. Vous pouvez toutefois retarder l’échéance, mais cela implique une profonde remise en cause. Quelques conseils en vrac : cessez de ricaner dans votre entre soi. Cessez d’humilier les faibles. Cessez de mentir". Reste à attendre une réaction de la part de Quotidien et de Yann Barthès.

Par Alexia Felix