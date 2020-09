Yann Barthès : Cyrille Eldin plus en contact avec le journaliste, il lui lance un appel (Exclu vidéo)

Depuis qu'il a fait sa rentrée sur Non Stop People le 31 août dernier, Jordan de Luxe a reçu une pléiade de personnalités sur le plateau de son émission "L'instant de Luxe". Ce mercredi 30 septembre, l'animateur a échangé avec Cyrille Eldin. Ce dernier lui a révélé le salaire qu'il a touché chez Canal+. "Je n'étais pas payé par chronique, mais par émission. Sur 'Le Supplément', je devais être payé 10 000 euros par mois. Il y avait des chroniques qui montaient à dix, douze, treize minutes, donc ça faisait beaucoup de reportages dans la semaine, je tournais quatre, cinq fois, après je faisais le montage, je finissais à 2h du matin", a-t-il confié. À noter qu'il a pratiquement touché la même somme pour "Le Petit Journal".

"Je ne garde de vacheries à l'égard de personne"

Dans la suite de cet entretien, Cyrille Eldin a accepté de revenir sur les mots "un peu compliqués" que Yann Barthès a eus à son égard lors de leur collaboration dans "Le Grand Journal". Le journaliste de "Quotidien" avait dit de lui qu'il était un "collègue totalement fou, un point violent et misogyne". Cyrille Eldin a souhaité remettre les choses dans leur contexte. "Il a dit ça, c'était au moment de la primaire. Je m'étais un peu fâché avec une journaliste parce que le but, c'était de me pourrir mes sons. Dès que je pose une question, on en pose une autre en même temps pour que le politique ne puisse pas répondre. Au bout d'un moment, je lui ai dit qu'elle m'emmerdait. J'étais concentré que sur le travail et c'est devenu misogyne", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Je n'aurais pas dû relever, parce qu'il ne faut jamais relever quand on est attaqué, mais ce jour-là, je prenais des coups depuis un moment puis mes enfants m'en ont parlé en rentrant de l'école (...) J'ai voulu remettre les choses un peu dans le contexte". Il a ensuite lancé un appel à Yann Barthès. "On se connaissait depuis quatre ans, on ne s'est pas reparlé depuis, je le regrette. Yann, si tu veux qu'on boive un verre à l'occasion !" a-t-il dit. Il a ensuite conclu en disant qu'il ne "garde de vacheries à l'égard de personne aujourd'hui". "C'est le présent qui compte".

Par Non Stop People TV