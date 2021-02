Yann Barthès : sa tendre déclaration à l'un de ses chroniqueurs

Depuis quelques années maintenant, Etienne Carbonnier a rejoint la bande de Yann Barthès dans l'émission "Quotidien". Le journaliste est en charge de la chronique "sport" avec sa pastille "Transpi" et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière a rapidement séduit les téléspectateurs. Etienne Carbonnier revisite le sport à sa manière, et c'est sans aucun doute cela qui a plu. "On s’en fiche de la compétition, on aime les histoires, donc si un type au comptoir nous en raconte de belles, on les prendra dans la chronique plutôt que de parler de la discipline en elle-même" confiait-il dans Ouest France.

"Je ne pourrais pas faire semblant d’aimer Étienne si je ne l’aimais pas profondément ”

Etienne Carbonnier a souvent été vu comme le journaliste un peu "fainéant" de la bande, ce qui lui a valu pas mal de critiques. " Il y aura toujours des mécontents, des râleurs, constate l’intéressé. Les gens ne se rendent pas compte que c’est beaucoup de travail de tout regarder, de trouver des échos, d’écrire des blagues. C’est tout une mécanique qu’il faut faire marcher".

Mais face à tout cela, l'ancien collègue d'Hugo Clément, peut compter sur le soutien infaillible de son patron, Yann Barthès. Interrogé pour le portrait, l'animateur n'a pas été avare de compliments. “Il a un vocabulaire, une attitude, un esprit qui lui sont propres, assure Yann Barthès. Je serais incapable d’écrire comme lui. Il est toujours de bonne humeur. C’est un grand sourire. Où que ce soit. Partout. Rien n’est feint entre nous à l’antenne, on y est comme dans la vie, même si on se tient mieux ! Je ne pourrais pas faire semblant d’aimer Étienne si je ne l’aimais pas profondément ”.

