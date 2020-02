Yann Moix en couple : ses rares confidences sur sa vie amoureuse (Exclu vidéo)

Début septembre 2019, Anne-Elisabeth Lemoine est revenue dans "C à Vous" sur l'une des polémiques de la rentrée, à savoir celle autour de Yann Moix. Quelques jours auparavant, l'écrivain a dévoilé son roman autobiographique "Orléans" qui a fait réagir ses parents et son frère. En effet, ces derniers ont dénoncé "une pure affabulation". Il s'est aussi retrouvé au coeur d'un autre scandale avec ses écrits de jeunesse antisémites et négationnistes qui ont ressurgi dans les médias.

Pour en parler, l'équipe de "C à Vous" a invité Laurent Ruquier quelques jours après que ce dernier ait reçu Yann Moix dans son émission "On n'est pas couché" diffusée sur France 2. Il a été son premier invité de la 14e saison du programme après avoir été pendant trois saisons son chroniqueur. Face à Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe, l'animateur n'a pas souhaité renchérir sur la polémique. "Je pense qu'on en a assez parlé. Pendant huit jours, il en a pris plein la figure. Il s'est expliqué samedi soir (...) On le croit ou pas. Il a demandé pardon, on le pardonne ou pas. À chacun de le faire ou pas", disait-il.

"Il n'y a que les chagrins d'amour qui m'abattent"

Invité ce mercredi 5 février dans "Face aux médias" - l'émission présentée par Jacques Sanchez sur Non Stop People - Yann Moix revient sur cet épisode "douloureux" autour de la sortie de son livre "Orléans" et de son passage chez Laurent Ruquier. "Je n'étais pas bien pendant deux jours (...) notamment la journée où je suis allé chez Laurent Ruquier car j'ai une particularité, c'est qu'il n'y a que les chagrins d'amour qui m'abattent", confie-t-il. Et de poursuivre face à l'animateur : "Vous m'avez déjà vu au fond fin du trou parce qu'on venait de me quitter ou que j'avais quitté quelqu'un. Les coups durs professionnels, les coups durs de la vie sont désagréables, mais ne m'abattent jamais".

"C'était d'une très, très grande violence", renchérit Jacques Sanchez. "Pas pour moi. C'était un moment désagréable à passer. Mais la grande violence, c'est quand une femme me dit : 'Je ne t'aime plus' ou 'Je m'en vais'. Pour moi, là c'est de la violence", lui répond l'écrivain. Il fait ensuite de rares confidences sur sa vie privée, révélant qu'il n'est pas célibataire. "Oui, je suis amoureux et ça va", dit-il, précisant que cette histoire d'amour "commence à avoir presque deux ans".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV