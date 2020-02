Yann Moix : Frédéric Beigbeder "lâche" et fêtard, il ironise sur leur amitié (exclu vidéo)

L’année 2020 sera-t-elle plus douce pour Yann Moix ? L’an dernier, la publication d’"Orléans", dernier roman autobiographique de l’écrivain, a soulevé une vague de polémiques. La première : l’affrontement violent entre l’ancien chroniqueur de Laurent Ruquier et son frère. Alors que le réalisateur de "Podium" a toujours avancé qu’il avait été un enfant battu, "humilié" et "fracassé", ses parents et son frère disent l’inverse. Une bataille féroce qui a conduit la fratrie jusque devant la justice. Dans le même temps, Yann Moix a dû répondre de ses anciens agissements. En pleine promotion, des écrits et dessins à caractère antisémite et négationniste datant de sa jeunesse ont ressurgi. Si l’écrivain avait très rapidement présenté ses excuses, il avait été contraint d’arrêter la promotion d’Orléans.

L’écrivain, dans la tourmente, soutenu par ses amis

En pleine tourmente, Yann Moix a pu toutefois compter sur le soutien de ses amis comme il le révèle sur Non Stop People ce mercredi 5 février. "Il y a des faux amis par exemple un ou deux écrivains", admet cependant l’auteur avant de donner un nom : "Frédéric Beigbeder qui n’a pas été d’un extrême courage". "Il ne faut pas non plus exiger l’impossible de Frédéric Beigbeder qui est un ami par ailleurs, mais qui n’est pas quelqu’un de courageux", continue Yann Moix face à Jacques Sanchez. "Il m’a complètement lâché. […] Moi je ne l’ai pas lâché quand il est venu faire l’émission d’Éric Naulleau, j’ai bien traité son livre que j’ai bien aimé", ajoute encore l’écrivain. Visiblement ironique et lucide sur le comportement de son ami, Yann Moix continue sur sa lancée.

Le côté fêtard de Frédéric Beigbeder pointé du doigt

"Il était en panique parce que maintenant il a peur de l’affaire Matzneff, il a peur que ça l’éclabousse", déclare-t-il. "Je lui ai dit ‘ne t’inquiète pas aujourd’hui une affaire, c’est l’équivalent des Bains Douches au 20e siècle. C’est-à-dire que la classe pour être hype aujourd’hui, il faut avoir une grosse polémique, si tu n’as pas une grosse polémique, c’est que tu n’existes pas donc tu ne rentres pas en boîte de nuit", ajoute l’ancien acolyte d’Éric Naulleau. "C’est un peu le seul langage qu’il comprend, celui de la boîte de nuit du Caca’s Club (littéralement le Club des Analphabètes cons, mais attachants, créé par Frédéric Beigbeder ndlr). Moi j’aime bien ses livres, c’est un écrivain de talent. Humainement, c’est quelqu’un qui n’a pas le talent littéraire que je lui accorde volontiers", conclut Yann Moix, très caustique. À noter qu’en août 2019, Frédéric Beigbeder avait refusé de participer à "On n’est pas couché" face à Yann Moix.

Par Ambre L