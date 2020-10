Yann Moix fustige Emmanuel Macron après l'annonce du confinement

C'est une décision que les Français appréhendaient. Ce mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé que les citoyens étaient de nouveau confinés pour une durée d'au moins quatre semaines. Et évidemment cette décision a énormément fait parler. L'équipe de Balance Ton Post a abordé le sujet lors d'une émission spéciale consacrée au reconfinement.

Yann Moix qui a récemment poussé un coup de gueule après l'annonce de la mort de Bernard Tapie a fait part de son avis sur le sujet et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tendre avec le président de la République. En effet, il a trouvé qu'Emmanuel Macron était "catastrophique". "Ce reconfinement, on se le doit! Le gouvernement a été MOU comme une chique et nous, on a vraiment fait n’importe quoi en mode après nous la fin du monde".

yann moix ne mâche pas ses mots

Yann Moix a confié avoir été choqué lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé que "le travail pourra continuer". "C'est un peu maladroit dans la mesure où il y a beaucoup de gens pour qui le cauchemar va commencer. Ceux qui ferment leur magasin, ceux qui ne peuvent plus aller travailler, donc on ne dit pas 'le travail pourra continuer' si ce n'est pas le cas pour tout le monde, on trouve une autre formule."

L'ennemi d'Agathe Auproux a ensuite ajouté : "Qu'on soit débordé parce qu'on ne peut pas prévoir une pandémie qui arrive comme ça [...] En revanche, deux fois à trois mois d'écart, non. Ce qu'on ne peut pas pardonner, c'est le manque d'anticipation sur une deuxième fois, trois mois plus tard".

Par J.F.