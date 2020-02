Yann Moix : "ma famille voulait ma mort, m’écraser, m’exterminer" (exclu vidéo)

Yann Moix enfant "lacéré", "humilié", "fracassé". C’est comme cela qu’il se présente dans son dernier livre, un roman autobiographique baptisé Orléans. L’écrivain "raconte pour la première fois l’obscurité ininterrompue de l’enfance" et les sévices qu’il dit avoir subis quand il était plus jeune. Des révélations qui ont déclenché un tsunami aussi bien familial que médiatique. Si ses parents et son frère nient toute violence physique ou morale à l’encontre de Yann Moix, l’écrivain persiste et signe. Invité de Jacques Sanchez sur Non Stop People, l’ancien chroniqueur de Laurent Ruquier évoque à nouveau ses déplorables relations familiales. "Mon problème est mon existence, ce sont des gens qui voulaient ma mort dès mon premier jour de vie", lâche l’ancien acolyte d’Éric Naulleau. "Ce sont des gens qui ont voulu m’écraser, m’exterminer, ils ne supportent pas ma présence sur la Terre", ajoute encore l’écrivain avec froideur. "Non seulement j’y suis sur la Terre, mais j’y fais des choses qui me plaisent, pour eux c’est insupportable, c’est même une provocation. Le fait que je sois toujours en train d’exister et d’être est une provocation permanente", continue le cinéaste.

"Le mot cercueil, je l’ai appris parce que ma mère rêvait que je sois dedans"

Décidé à vider son sac, Yann Moix continue sur sa lancée. "Quand votre mère vous répète 15 fois par jour que le plus beau jour de sa vie, ce sera de vous imaginer dans votre cercueil, je n’avais pas 10 ans, j’avais 5, 6 ou 7 ans", révèle l’ancien chroniqueur de Laurent Ruquier dans "On n’est pas couché". "Le mot cercueil, je l’ai appris parce que ma mère rêvait que je sois dedans. Quand on allait dans un cimetière, elle me disait que c’était là ma place, quand on vous court après avec des ustensiles de cuisine ou autres, quand on se jure que vous mourrez bientôt, quand on demande à un dentiste de ne pas vous anesthésier pour vous arracher une dent pour que vous souffriez, il y a quand même une volonté de tuer", assène avec amertume Yann Moix. À noter que le conflit familial chez les Moix se poursuit devant les tribunaux à l’heure actuelle.

