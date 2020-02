Yann Moix : Vichy, collaboration... son prochain livre risque de faire parler (exclu vidéo)

Ce fut le scandale de l’été dernier. La publication d’"Orléans", roman autobiographique de Yann Moix, a provoqué polémique sur polémique. En évoquant ses terribles souvenirs d’enfance – l’auteur se présentant comme un enfant "fracassé" et "humilié" - l’ancien chroniqueur télé s’est mis à dos toute sa famille. Un conflit familial qui continue de se régler médiatiquement et judiciairement. Dans le même temps, les écrits et dessins à caractère antisémite et négationniste du jeune Yann Moix ont été déterrés par l’Express. Si le cinéaste a rapidement présenté ses excuses, l’affaire a continué de le poursuivre, l’obligeant à mettre fin à la promotion de son livre. Invité de "Face aux Médias", l’ancien chroniqueur de Laurent Ruquier révèle qu’il planche sur un tome deux. "C’est la suite d’ "Orléans" mais il y a une sorte de flashback, donc ça va être sur la collaboration et la Résistance. Ça va se passer à Vichy", indique-t-il avant d’expliquer sa démarche.

L’écrivain décidé à mettre un terme à la polémique ?

"Je vais montrer que beaucoup de gens des années 70-80, puisqu’on avait voulu voir ce que j’avais dessiné 30 ans plus tôt, si on gratte sur les gens connus 30 ans plus tôt, on s’aperçoit qu’il y a des choses absolument terribles y compris chez des écrivains de gauche et des icônes du modernisme, on s’aperçoit que la bille va souvent dans la case Vichy", déclare Yann Moix. Une manière de mettre un terme définitivement cette polémique ? En tout cas, l’auteur se veut ambitieux quant à sa production littéraire. "Je suis parti pour vingt tomes", révèle-t-il avec sérieux sur Non Stop People. "Chaque tome va contenir une partie de l’histoire du 20e siècle. C’est-à-dire qu’ "Orléans" sera un point de départ pour irradier sur des évènements du 20e siècle. Le prochain, c’est sur Vichy et la Collaboration. Un autre sur le terrorisme, les Brigades rouges… J’élargis le spectre à chaque fois. Nicolas Sarkozy est un personnage de mon ancien roman", indique encore Yann Moix. Reste à savoir quand ce second tome sortira chez Grasset.

Par Non Stop People TV