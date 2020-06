Yannick Noah regrette le "silence" des sportifs blancs sur le racisme

La mort de George Floyd aux Etats-Unis suscite une vague de manifestations à travers le monde pour dénoncer le racisme et les violences policières. Alors que de nombreuses personnalités ont dénoncé les discriminations envers les personnes noires, Yannick Noah a rappelé dans "20h30, le dimanche" ce 7 juin que le racisme est "une injustice qui devrait sensibiliser tout le monde". Lorsque Laurent Delahousse lui cite l’engagement des sportifs Kylian Mbappé, Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Marcus Thuram, l’ancien tennisman a partagé son regret sur "le silence" des sportifs blancs. "C’est bien que les jeunes s’en occupent mais moi, ce qui me gêne, c’est que ce sont tous des métis ou des noirs. Pourquoi ?", s'interroge-t-il.

"Leur silence me gêne"

"Vous dites aux autres sportifs, blancs, s’ils peuvent s’engager, dire les choses…", rebondit Laurent Delahousse. "Oui, parce que leur silence me gêne. Ca va plus loin que ça", assure Yannick Noah qui estime qu'"il y a eu des fois des affaires plus ou moins étouffées. Je suis certain que les policiers en général font très bien leur travail, mais les brebis galeuses des fois on les a un peu soutenues". Sur ce combat pour lutter contre le racisme, le chanteur ajoute néanmoins : "Ce qui me rassure en tant que métis, c’est qu’assez rapidement on parle d’injustice. Oui, c’est un noir, ça arrive depuis toujours, mais là tout d’un coup, il y a aussi les jeunes blancs, une jeune génération, qui réalisent qu’il s’agit de leur avenir à eux, ils ne veulent pas vivre dans ce monde-là".

Par Marie Merlet