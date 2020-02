Yasmine Bleeth : l’actrice est méconnaissable, 19 ans après l’arrêt d’Alerte à Malibu

19 ans après l’arrêt de la série "Alerte à Malibu", seule Pamela Anderson continue de faire quotidiennement parler d’elle. Pourtant, personne n’a oublié les emblématiques autres acteurs tels que David Hasselhoff, Alexandra Paul, David Charvet ou encore la sublime Yasmine Bleeth ! Un brin retombée dans l’anonymat après la fin de la célèbre série télévisée, l’actrice qui campait le rôle de Caroline Holden vient de signer une surprenante réapparition… au point de faire les gros titres.

YASMINE BLEETH RÉAPPARAÎT MÉTAMORPHOSÉE

Ce mercredi 19 février, le tabloïd anglais "The Daily Mail" publie en effet une série de récents clichés de l’ancienne star du petit écran. Yasmine Bleeth y apparaît en train de promener son chien dans les rues de Los Angeles, vêtue d’une robe longue bariolée et d’un gilet à capuche noir. Si son allure semble négligée, son visage porte encore les stigmates de sa longue descente aux enfers. .. Après avoir donné la réplique à Pamela Anderson durant quelques années, Yasmine Bleeth a tenté en vain, de se faire un nom au cinéma et dans l’audiovisuel. Entraînée par son petit-ami de l’époque, Richard Grieco, elle tombe malheureusement dans la drogue et devient rapidement accro à la cocaïne. Une addiction qui l’oblige à entrer en cure de désintoxication plusieurs fois en quelques années. C’est d’ailleurs lors d’un énième passage en centre spécialisé contre les addictions aux drogues dures que l’actrice a rencontré son mari actuel, Paul Cerrito. Si Yasmine Bleeth a finalement réussi à se débarasser de ses vieux démons, sa carrière elle, est au point mort depuis presque deux décennies.

Par E.S.