Yassine Belattar : son violent tacle à Marlène Schiappa dans Balance ton post

En annonçant un couvre-feu et le maintien de la fermeture des lieux culturels, Jean Castex s'est à nouveau attiré les foudres de l'opinion publique. Attaqué par Philippe Lellouche ce vendredi 11 décembre 2020, le Premier Ministre a aussi été critiqué par Yassine Belattar. Ce dernier était en effet présent sur le plateau de l'émission "Balance ton post" ce jeudi 10 décembre 2020 : "Il me rappelle Pierre Richard dans 'La Chèvre'" a-t-il déclaré, "Depuis qu'il est arrivé, tous les jours il y a quelque chose... Regardez sa tête, il est psychologiquement affecté".

Yassine Bellatar tacle Marlène Schiappa

Eric Naulleau a ensuite évoqué la présence des personnalités politiques sur les réseaux sociaux. De quoi faire réagir l'humoriste qui a directement taclé Marlène Schiappa : "Je suis désolé de vous annoncer ça, mais je pense que le vrai travail de Marlène Schiappa c'est instagrameuse. Vraiment, je n'ai jamais vu autant quelqu'un sur les réseaux plutôt que de travailler, surtout sur des sujets aussi graves et importants..." a-t-il déclaré au sujet de la ministrèe déléguée chargée de la Citoyenneté. "Moi je ne veux pas que les ministres soient cool ou accessibles, je veux surtout qu'ils travaillent et qu'ils aillent dans le sens de tous", a ajouté Yassine Belattar.



Déjà présente sur Twitter, Facebook et Instagram, Marlène Schiappa vient aussi de débarquer sur TikTok... avec une première vidéo réalisée pour évoquer les violences conjugales. "On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose qui prête à parodie, à moqueries, à buzz", a-t-elle confié. (...) "Du coup, il y a 550.000 personnes qui ont été voir sur Tik Tok la manière dont une femme peut déposer plainte pour violences conjugales. L'idée est de s'adresser aux jeunes femmes qui sont sur TikTok et qui n'ont pas forcément accès à ces infos. Il fallait faire un truc qui donne matière à débat, qu'on en parle, que ce soit moqué ou qu'il y ait des parodies. [...] On a réussi puisqu'il y a eu 560.000 vues..." s'est réjouie Marlène Schiappa malgré les nombreuses critiques.

Par E.S.