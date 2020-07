Yoann Riou menacé par Gilles Favard ? Son ex-collègue sort du silence 

C’est un Yoann Riou peiné qui a pris la parole ce dimanche 19 juillet 2020 sur Twitter. "Un jour, je raconterai ce que Gilles Favard m'a fait subir pendant une émission de L'Equipe 21. Menace verbale de me faire taper sur la gueule... Je le raconterai. Parce que personne n'a à subir ce que j'ai subi de sa part" a-t-il écrit sur le réseau social.



Bien décidé à se libérer, le candidat de la saison 10 de "Danse avec les stars" a ajouté : "Ça fait trois ans que je me tais, souffre en silence, dans l’omerta. "Je dois me libérer, l’heure est venue", a-t-il assuré en expliquant avoir eu le déclic le matin même.



Yoann Riou a rapidement été rejoint par une de ses anciennes collègues, Cindy Colmenares Hayek, ancienne chroniqueuse de la chaîne L’Equipe et aujourd'hui présente sur RTL : "C’est courageux Yoann ! Je confirme de par mon vécu que son comportement est inacceptable. Heureusement qu’il y avait des personnes bienveillantes...", a-t-elle assuré avant d'évoquer ce qu'elle a pu subir : "Il m’attaquait que lorsqu’il était entouré d’autres personnes de cette petite bande. Seul, il n’osait pas…".

Gilles Favard sort du silence

Contacté par nos confrères de Puremédias, Gilles Favard a réagi aux accusations de Yoann Riou. Le consultant sportif a ainsi reconnu : "J'ai eu une très mauvaise réaction épidermique il y a trois ans au cours d'une coupure publicitaire avec Yoann Riou lors d'une émission. J'ai eu des mots que je n'aurais jamais dû avoir. Je m'en suis excusé."



Gilles Favard n’a pas manqué de rappeler qu’il a "été très logiquement longuement suspendu d’antenne" et que depuis, Yoann Riou et lui n'étaient plus du tout en contact. "Nous n'avons également plus jamais fait d'émission ensemble en plateau".



En plus de publier la réaction de Gilles Favard, nos confrères de Puremédias ont précisé que selon leurs informations, en 2017, Gilles Favard avait été écarté de l'antenne pendant quatre mois. La scène en question avait été filmée, car les caméras et micros étaient restés allumés, mais n'avait pas été diffusée.

Par E.S.