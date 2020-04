Yves Calvi : ses propos sur "la pleurniche hospitalière" scandalisent la Toile

Depuis le début de la crise du coronavirus, le personnel soignant est mis à rude épreuve. En effet, ces derniers doivent faire face à une augmentation des cas et les hôpitaux ne sont pas forcément adaptés à recevoir autant de malades. Ils doivent également lutter contre de nombreuses pénuries, comme celle des masques ou encore des blouses. Il faut dire que depuis de nombreuses années, le budget consacré aux hôpitaux est de plus en plus réduit. Les manifestations des professionnels de santé avaient augmenté ces dernières années. Ils contestaient les mesures drastiques du gouvernement et les réductions budgétaires rendant alors difficile l'exercice du métier.

Mais ces manifestations, un présentateur n'y était pas sensible. Il s'agit d'Yves Calvi, qui a frôlé la mort il y a quelques mois. Une phrase qu'il a prononcée refait surface et met en colère bon nombre d'internautes. Et pour cause, dans son émission l'Info du vrai diffusée sur Canal+, il avait pris de haut le personnel hospitalier en dénonçant "la pleurniche permanente hospitalière".

l'appel au boycott

Dans une séquence vivement reprise sur Twitter on l'entend dire "J’vais choquer tout le monde en disant ça mais la PLEURNICHE permanente hospitalière fait qu’on est en permanence au chevet de notre hôpital.” L'invité présent sur le plateau à l'époque avait immédiatement réagit en lui disant qu'il était "un peu dur". Yves Calvi n'est pour autant pas revenu sur ses propos et a déclaré : "Présentez tous les soirs cette émission vous verrez que c'est une réalité".

Les internautes n'oublient pas, c'est pourquoi ils sont nombreux à appeler au boycott de l'émission présentée par Yves Calvi, récemment lynché par Jean-Michel Apathie. C'est le cas notamment du collectif Inter-Hôpitaux qui tweet : "#YvesCalvi, les personnels hospitaliers ne lui disent pas merci : boycott de @linfoduvrai".

La pleurniche hospitalière selon Yves Calvi !!! M Calvi allez travailler sans moyen matériel ou humain, en ayant peur d’être infecté ou d’infecter vos patients et pari lancé vous ne pleurnicherez pas vous pleurerez et ne resterez pas !!! @canalplusgroupe inadmissible ! https://t.co/iZ7Vq3sgeZ — Caroline FIAT (@CarolineFiat54) April 4, 2020

Yves Calvi qui gagne + de 100.000 €/mois fait la leçon aux infirmières payées 2000€ et qui s'exposent à un virus mortel pour nous soigner. Marre des méprisants qui se gavent et qui ordonnent à ceux n'ont pas grand chose de se taire. Calvi à l'antenne ? Désormais je zappe. https://t.co/2Eh89srjUb — Tonino Serafini (@toninoserafini) April 4, 2020

#YvesCalvi, les personnels hospitaliers ne lui disent pas merci boycott de @linfoduvrai — COLLECTIF INTER-HOPITAUX (@CollectInterHop) April 5, 2020

Par J.F.